马克宏捍卫讽刺漫画 伊朗批评为愚行

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（法新社德黑兰28日电） 法国总统马克宏捍卫讽刺漫画以宗教为题材的表达自由，引发众多穆斯林愤慨，伊朗领袖也批评马克宏的「愚行」。

法籍教师帕第（Samuel Paty）因在公民课上向学生展示伊斯兰先知穆罕默德（Prophet Mohammad）的讽刺漫画，10月16日在巴黎郊区遭斩首。此案发生后，马克宏（Emmanuel Macron）一直强力捍卫世俗价值和以宗教作为嘲讽题材的权利。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天称这是「愚行」，对曾支持马克宏的法国选民来说也是「侮辱」。

哈米尼在个人官网写下一段给「法国年轻人」的话，他表示：「问问你们的总统，他为什么以言论自由为名，赞成侮辱神的信使？言论自由代表侮辱吗？尤其对象是一位神圣的人物。」

哈米尼还说：「这个愚行对支持他的选民理智来说，难道不是一种侮辱吗？」

马克宏的态度在一些穆斯林居多的国家引发抗议及抵制法国货的声浪，伊朗高阶官员纷纷抨击马克宏，伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天就警告说，侮辱穆罕默德是「不道德」之举，可能助长「暴力和流血」。

数百名群众今天在法国驻伊朗德黑兰大使馆周边示威，有些人手持布条，上面写着「马克宏可耻」，还有人焚烧马克宏肖像。

© 2020 AFP