马克宏捍卫讽刺漫画 科威特扩大抵制法国货

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（法新社科威特市28日电） 法国总统马克宏捍卫讽刺漫画以宗教为题材的表达自由，引发众多穆斯林愤慨。在科威特，抵制法国货的行动正在扩大。

法籍教师帕第（Samuel Paty）因在公民课上向学生展示伊斯兰先知穆罕默德（Prophet Mohammad）的讽刺漫画，10月16日在巴黎郊区遭斩首。此案发生后，马克宏（Emmanuel Macron）一直强力捍卫世俗价值和以宗教作为嘲讽题材的权利。

在科威特，抵制法国货的行动持续扩大。一家大型连锁商今天表示，由于马克宏出言捍卫讽刺画、侮辱伊斯兰，多数分店已把法国货下架。

这家大型连锁商名为「消费者合作社联盟」（Union of Consumer Co-operative Societies），旗下69家店中，已有60家拒售法国货，其余几家也很快会跟进。

联盟主席季什悌（Fahd al-Kishti）说：「我们会停止销售所有法国产品和品牌，以及与法国有关的（商品）。」

他表示，做了决定就不会收回，除非穆罕默德不再受「侮辱」。

科威特自23日起出现抵制运动，到今天，从照片可以看出，原本摆放法国食品、香水和化妆品的货架上已经空无一物。

季什悌还说，店里停售了超过2000种日常品项，包括乳酪和矿泉水。

© 2020 AFP