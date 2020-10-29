马绍尔首报COVID-19确诊案例

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（法新社马绍尔群岛马久罗28日电） 位于太平洋的马绍尔群岛证实出现第一批2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊案例，不再是全球少数没有疫情的国家之一。

马绍尔群岛共和国政府今天晚间宣布，瓜加林环礁（Kwajalein Atoll）美军驻防地有2名工作人员，昨天搭乘来自夏威夷的军机抵达之后，接受新型冠状病毒检测呈阳性反应。

这两人分别是35岁女性与46岁男性。马绍尔政府强调，他们在马绍尔期间都没有跟社区接触。根据声明：「我们能向民众保证，这完全是边界上出现的案例，在隔离期间就被发现，目前他们还在隔离中。」

这两名确诊美国人从夏威夷出发前，检验结果都呈阴性，两人都没有症状。

马绍尔群岛大约位于澳洲与夏威夷中间，为了防堵新型冠状病毒入侵，政府在3月初关闭边界。

尽管经济代价沉重，太平洋各岛国仍迅速关闭边界。他们忧心本身卫生基础建设不彰，可能特别容易受疫情所害。

因此吉里巴斯、密克罗尼西亚、诺鲁、帛琉、萨摩亚、东加、吐瓦鲁、万那杜等偏远岛国与领地，据信仍未出现确诊案例。索罗门群岛已于10月初失守。

马绍尔自6月起稍稍松绑限制措施，允许部分人士入境，主要是美军基地的工作人员，但他们必须在瓜加林驻地严格隔离3周。

© 2020 AFP