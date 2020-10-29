2021年波士顿马拉松 至少延至明年秋天登场

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（法新社纽约28日电） 波士顿田径协会（Boston Athletic Association, BAA）今天宣布，鉴于疫情考量，原订明年4月开跑的2021年波士顿马拉松（Boston Marathon）将延期至当年稍晚登场。

主办单位希望能在今年底前宣布新日期。波士顿马拉松身为备受世界瞩目的马拉松赛事之一，今年受疫情影响，开赛124年来首度取消赛事。波士顿马拉松通常在每年4月的第3个星期一开跑，吸引成千上万全球好手慕名参赛。

然而，BAA今天发表声明，确定延后明年的波士顿马拉松赛事，「至少延后到2021年秋天」，目前尚未订出明确新日期。

BAA表示，将继续与公共卫生、市府与州府官员密切商讨，决定该如何重启赛事。

BAA执行长格里克（Tom Grilk）说：「参赛选手、志工、场边观众与社区居民的安全是首要考量，我们会持续评估赛事的所有要素，包括可能限缩场地规模或改在周末举行。」

2019冠状病毒疾病（COVID-19）重挫世界各大马拉松今年赛程。波士顿、柏林、芝加哥与纽约马拉松全数取消，10月刚跑完的伦敦马拉松（London Marathon）缩小赛事规模，仅开放给专业选手参赛。（实习编译：张怀�u/核稿：刘学源）

© 2020 AFP