全球COVID-19超过4510万例确诊 逾118万人病殁

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（法新社巴黎30日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间30日11时（台湾30日晚间7时），全球至少118万2840人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少4510万5670例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3020万9500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球29日通报新增7040人病殁、54万7647起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1021死）、印度（563死）与巴西（513死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计22万8675人病故、894万7830例确诊，至少355万4336人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万8969人丧生、549万4376例确诊）、印度（12万1090人丧生、808万8833例确诊）、墨西哥（9万773人丧生、91万2811例确诊）及英国（4万5955人丧生、96万5340例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有104人染疫丧命；其次依序为比利时（98人）、西班牙（76人）、巴西（75人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计39万8833死、1119万6651例确诊；欧洲累计27万3520死、996万585例确诊；美国和加拿大共计23万8743死、917万5573例确诊。

亚洲共计16万9367死、1045万387例确诊；中东地区共计5万9022死、252万6744例确诊；非洲共计4万2334死、176万1303例确诊；大洋洲共计1021死、3万4435例确诊。

© 2020 AFP