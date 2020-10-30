史嘉蕾乔韩森再为人妻 嫁喜剧演员柯林约斯特

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（法新社洛杉矶29日电） 「黑寡妇」史嘉蕾乔韩森3度嫁为人妇，与喜剧演员柯林约斯特低调完婚，两人婚讯在今天公布。

去年片酬最高的女演员，在漫威（Marvel）超级英雄系列电影「钢铁人2」（Iron Man 2）、「复仇者联盟」（The Avengers）中饰演「黑寡妇」（Black Widow）的史嘉蕾乔韩森（Scarlett Johansson），透过慈善送餐团体Meals on Wheels公开她的婚事。

该团体在Instagram上表示，两人在「至亲好友的见证，并遵守2019冠状病毒疾病（COVID-19）安全防疫措施下」完婚。

贴文写道，「他们的新婚愿望，是盼藉支持美国Meals on Wheels，在爆发疫情这个艰困的时刻，帮助弱势长者改变处境」，并邀请大家捐献。

史嘉蕾乔韩森的经纪人证实了这项消息。

35岁的史嘉蕾乔韩森在和38岁的电视综艺节目「周六夜现场」（Saturday Night Live）编剧暨演员柯林约斯特（Colin Jost）交往两年后，于2019年5月订婚。

这是柯林约斯特首次结婚。出生在纽约的史嘉蕾乔韩森则是有过两段婚姻，曾嫁给加拿大男演员莱恩雷诺斯（Ryan Reynolds），并曾和法国商人多瑞克（Romain Dauriac）结婚且育有一女。

童星出身的史嘉蕾乔韩森，在演了一系列儿童角色后，主演导演苏菲亚柯波拉（Sofia Coppola）2003年的浪漫爱情喜剧「爱情不用翻译」（Lost in Translation）受到瞩目。该片曾获奥斯卡金像奖最佳原创剧本奖等奖项的肯定。

之后史嘉蕾乔韩森开始接演A咖角色，包括在8部漫威电影中饰演「黑寡妇」娜塔莎罗曼诺夫（Natasha Romanoff），赚进5600万美元，成为2019年美国杂志「富比世」（Forbes）评比，片酬最高女演员的第一名。

在第92届奥斯卡金像奖中，史嘉蕾乔韩森以「兔嘲男孩」（Jojo Rabbit）获最佳女配角奖提名，并以「婚姻故事」（Marriage Story）获最佳女主角提名。

除了演戏，史嘉蕾乔韩森也大力为女性发声，她是最早参与并资助致力对抗职场性别歧视与性骚扰的「时间到了」（Time's Up）运动的其中一人。

© 2020 AFP