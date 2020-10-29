大马前首相称穆斯林有权杀法国人 推特删文

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（法新社吉隆坡29日电） 法国南部尼斯市今天惊传持刀攻击，造成3死多伤，马来西亚前首相马哈地却发推文表示，穆斯林有权「杀害数百万法国人民」，引发众怒，促使推特（Twitter）删除他的推文。

一名攻击者今天在尼斯市（Nice）圣母教堂内，持刀斩首一名妇女并杀害另外两人。尼斯市长埃斯特罗（Christian Estrosi）形容，这起事件是恐怖攻击。

事件发生后不久，今年2月下台的马哈地（Mahathir Mohamad）不寻常地连发多则推文，当中提到一名法国老师被斩首，这位老师之前曾向学生展示对先知穆罕默德的讽刺漫画。马哈地说他不认同这项攻击，但言论自由不包括「侮辱他人」。

过去曾因攻击犹太人和LGBT（同性恋、双性恋、跨性别者）言论而引爆争议的马哈地还指出：「法国人在他们的历史进程中，杀死了数百万人。当中许多人是穆斯林。穆斯林有权愤怒，并为过去遭受的屠杀而杀害数百万法国人。」

不过他也说：「整体而言，穆斯林并未采用『以眼还眼』的法律。穆斯林没有。法国人不该采行。」

他的推文没有直接提到尼斯的攻击事件，但已引爆众人谴责，社群媒体用户将他贴上「离谱」与「可耻」的标签。

推特最初将有关杀死「数百万法国人」的推文标记为「美化暴力」，不过并未将其删除。但不久之后，这则推文已被删光。

© 2020 AFP