媒体拒刊批拜登文章 普立兹得主葛林华德愤而离职

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（法新社纽约29日电） 曾获普立兹奖的记者葛林华德今天说，他所供职的新闻网站「拦截」拒绝刊登他批评民主党总统候选人拜登的文章，因此他已辞职。但「拦截」反指葛林华德自甘降低新闻标准。

53岁的葛林华德（Glenn Greenwald）是率先报导「吹哨者」史诺登（Edward Snowden）爆料美国政府大规模监控计画的记者之一。

葛林华德于2013年离开英国「卫报」（The Guardian）；2014年，他与其他两名记者，连同电子海湾公司（eBay）创办人欧米迪亚（Pierre Omidyar）共同发起调查性新闻媒体「拦截」（The Intercept）。

法新社报导，葛林华德在网路日志发文说：「突如其来的最终（离职）原因是，『拦截』编辑群违反我编辑自由的合约权利，审查了我这周写的一篇文章，并拒绝刊登，除非我删除批评民主党总统候选人拜登（Joe Biden）的所有段落。」

但「拦截」反驳葛林华德的说法，称他是个「闹脾气的成年人」，还说把新闻标准降低的人是他自己。

「拦截」在声明中表示：「他指控我们有政治偏见，但他才是企图回收利用一个政治阵营的可疑指控，即（现任总统）川普阵营，还想把这些（可疑指控）洗成貌似新闻的样子。」

葛林华德还指控偏袒拜登的新闻媒体，称这些媒体针对「纽约邮报」（New York Post）近期就拜登之子韩特（Hunter Biden）疑涉贪腐的报导冷处理。

纽约邮报指称韩特在乌克兰的不当商业交易中，藉着安排与拜登接触，从中牟利。

由于纽约邮报引据的「题材来源」备受质疑，例如显然取自韩特去年送修笔记型电脑内存储的电子邮件，社群网站推特（Twitter）因而限制这篇报导传播。

脸书（Facebook）也限制用户连结这篇报导，并表示报导内容真实性可疑。其他几个美国新闻媒体也有同样疑虑。（译者；徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP