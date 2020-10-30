民调：若欧洲人能决定美国总统人选 拜登压倒胜

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（法新社巴黎30日电） 距离美国总统大选投票日剩下不到一周的时间，一份今天公布的民调显示，若是欧洲人前往投票所，民主党的候选人拜登将大胜现任总统川普，凸显川普在欧洲不受欢迎。

根据法国民调机构BVA所做的这项调查，英国、法国、德国、义大利与西班牙这欧洲5国中，以德国人最挺拜登（Joe Biden），66%的受访者表示，若有投票权，他们支持这位民主党提名的人选。

只有不到一成、8%的德国受访者愿意票投川普（Donald Trump），27%表示未决定或弃权。

5国中最挺川普的是义大利，不过也只有15%的受访者说会投他。拜登在这个南欧国家获得42%的受访者支持，几乎是川普的3倍。

回顾过去川普的4年任期，整个欧洲最不满意的作为，包括他拍板美国退出2015年巴黎气候协定（Paris Agreement）。除了西班牙有两位数11%受访者支持川普的作法，其他国家仅个位数。

而川普下令在美墨边境筑高墙，在欧洲也是获得的嘘声高过掌声，其中以英国赞同的受访者最多，但也只有17%。

绝大多数欧洲人表示关注这届美国总统大选。像是德国将近85%受访者密切注意这场谁入主白宫的竞争，其他国家则是约70%。

被问到自己一般来说对美国的观感，只有22%的德国受访者持正面评价，是5国中最低；次低的英国比德国高12个百分点；义大利的受访者在5国中对美国最有好感，38%持正面评价。

BVA表示，这项在10月间执行的调查遍及10国，共访问1万1737名受访者。

© 2020 AFP