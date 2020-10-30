疫情冲击 日本航空预估年度净损恐逾658亿元

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（法新社东京30日电） 日本航空公司（Japan Airlines ）今天表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）造成全球空中运输停摆，日本航空预估本年度净损超过2400亿日圆（约新台币658亿元）。

日本市占率第2大的日本航空今天表示，截至明年3月底止的会计年度净损，料介于2400亿日圆至2700亿日圆。

日本航空在声明稿中表示，因为疫情的关系，营运受到空前的冲击，陷入艰困的处境。「很多国家和地区仍未出现疫情传播减缓的迹象，因此国际乘客需求的复苏难以估计。」

日本航空在4至9月的半年度净损1610亿日圆，和去年同期获利542亿日圆相比，大幅衰退。

同一时期的营收衰退74%，来到1948亿日圆；营运亏损达2240亿日圆。

日本航空表示，国内需求开始攀升，但全面恢复还需要一段时间。

日本最大航空公司全日空（ANA Holdings）本周稍早公布，本年度净损料创下48.7亿美元（约新台币1393亿元）的新高纪录。

日本媒体报导，全日空拟透过冻结招募的方式，裁减3500个职缺；日本航空也决定明年停止招募新人。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP