美同意售阿联F-35战机 恐撼动中东军力均衡

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（法新社华盛顿29日电） 美国国会今天收到通知，政府已同意出售金额逾100亿美元（约新台币2860亿元）的最先进战机F-35给阿拉伯联合大公国，以酬谢阿联承认以色列。

美国国会幕僚表示，川普政府在这项非正式通知说，政府已批准出售50架F-35战机给阿联，估计金额为104亿美元。以色列目前也订购50架F-35战机，两者数量相当。

民主党籍众议院外交委员会主席恩格尔（Eliot Engel）指出，如果这项军售在国会通过，可能会「大幅改变波斯湾地区军力均衡，影响以色列的军事优势」。

参议院外交委员会首席民主党议员梅南德兹（Robert Menendez）对此项军售表达疑虑，指川普仓促达成协议，未充分考虑后果。

梅南德兹表示：「声称以色列将维持优势，同时提供阿布达比当局与以色列等量的先进匿踪战机，这两者根本互相抵触。」

阿联在中东地区日益强势，包括对叶门及利比亚。阿联在上月达成承认以色列的里程碑协议前，早已要求美国售予F-35战机。

继阿联之后，巴林及苏丹也采取与以色列关系正常化的类似行动，但以色列长期反对美国出售最先进战机给任何阿拉伯国家，包括已与以色列签署和平条约的埃及和约旦。

在以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）造访五角大厦，获美保证将维持以色列军事优势后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上周表示不反对美国对阿联的这项军售。

美国向波斯湾地区出售武器，都须不抵触数十年来美国与以色列的协议，即不能破坏以色列「军事上质的优势」，保证以色列装备的美制武器「性能优于」邻邦的同款美制装备。

由于受限须确保以色列军事优势，美国过去拒绝出售F-35战机给阿拉伯国家；以色列已拥有大约24架F-35。

阿联是美国在中东最亲密的盟邦之一，早已表明有意购买F-35。在阿联同意与以色列关系正常化时，美国私下允诺阿联有获得F-35的机会。

知情人士透露，一项可行办法是让以色列防空单位具备侦测到阿联F-35的技术，意即化解阿联F-35的匿踪能力。国防专家表示，卖给阿联的F-35性能应会比以色列的F-35低。

© 2020 AFP