美国总统大选前不安气氛浓 亚股收盘挫低

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（法新社香港30日电） 欧洲和美国近期新冠肺炎染疫人数激增，迫使各地纷纷恢复封锁措施，吓坏投资人。另外，美国总统大选即将在下周投票，不确定性也影响市场信心。亚洲股市今天收盘普遍重挫。

尽管美国股市昨天收盘有不错表现，美国公布的最新经济成长数据也优于预期，但亚股交易商未受激励。

分析师警告，2019冠状病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）疫情再起，而美国若又未能通过新的振兴方案，恐怕会令经济复苏中断。

北半球多国政府为控制第二波疫情被迫采取行动，包括法国11月几乎全国封锁，德国实施严格防疫措施，还有数个国家恐怕会步上后尘。

欧洲中央银行（ECB）总裁拉加德（Christine Lagarde）昨天警告，欧元区面临未来数个月艰困情势，经济「失去动力速度比预期快」，且面临的风险「显然倾向走下坡」。

众人目光如今聚焦在11月3日登场的美国总统大选投票。外界预期民主党候选人拜登（Joe Biden）将入主白宫，民主党也可能横扫联邦参众两院。观察家表示，果真如此，美国将通过规模庞大的新一轮振兴方案。

不过，交易商仍焦虑担忧，美国总统川普可能对任何紧绷的选举结果提出挑战。保德信金融（Prudential Financial）分析师克罗斯比（Quincy Krosby）便表示：「大选前市场波动将加剧。」

香港股市今天收盘重挫2%，首尔股市挫跌2.6%，东京和上海股市皆收跌1.5%，新加坡股市收低1.1%，台北股市收跌0.9%，雪梨、威灵顿、曼谷、吉隆坡和雅加达股市也全数收黑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP