美国总统大选掀博弈商机 全球押注赌金已逾285亿

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦30日电） 美国总统大选为博弈业者带来庞大商机，估计全球押注赌金在投票日前已有逾10亿美元（约新台币285亿元），民主党籍总统候选人拜登较被看好。

法新社报导，英国博彩集团GVC控股（GVC Holdings）政治博弈主管夏迪克（Matthew Shaddick）表示，这次押注金额比2016年大选高出一倍，当年川普颠覆赔率和民调，击败竞选对手希拉蕊（Hillary Clinton）。

根据GVC控股旗下英国博彩公司立博（Ladbrokes Plc）、珊瑚（Coral）及必赢（Bwin）赌盘，共和党籍总统川普再次不被看好，拜登（Joe Biden）则较有希望胜出。

夏迪克告诉法新社：「这是一个庞大市场。这次（赌金）是2016年的两倍，肯定成为有史以来最大政治事件。」

他表示，这次美国总统大选可能是有史以来赌金最大的博弈事件，超过了全球足球赛事博弈的金额，估计下注赌金已有10亿英镑（13亿美元）。

GVC控股的竞争对手、英国博弈公司威廉希尔（William Hill Plc）也推估，拜登较有可能胜出。

© 2020 AFP