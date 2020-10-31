中东、南亚爆反法示威 痛批马克宏亵渎先知

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（法新社达卡30日电） 南亚地区穆斯林不满法国总统马克宏（Emmanuel Macron）近来捍卫以伊斯兰先知穆罕默德为题材的讽刺漫画，数万人今天走上街头宣泄对法国的怒火。

孟加拉首都达卡（Dhaka）逾万群众于今天祷告会后走上街头，这是达卡5天以来爆发的第2波反法示威游行。群众要求抵制法国产品，高呼「我们都是先知的士兵」，还有人焚烧马克宏的人偶。

与此同时，巴基斯坦最大城喀拉蚩（Karachi）也有约一万人在今天祷告会后游行，原本是要庆祝穆罕默德生日，转为反法示威。

巴基斯坦首都伊斯兰马巴德的另一场示威也愈来愈混乱，群众对警察扔掷石块，警方则以催泪瓦斯控制局势。

约2000名示威者走向法国驻巴基斯坦大使馆，他们移开原本作为路障的装运货柜箱，大喊「驱逐法国狗」、「斩首亵渎者」，但在抵达大使馆前就被挡下。

参与游行的34岁贸易商艾克巴（Rasheed Akbar）说：「他们怎么敢不尊敬我们的先知？身为穆斯林，我已准备以生命捍卫先知的荣誉。」

阿富汗西部城市赫拉特（Herat）也爆发数千人示威活动，群众高喊「法国去死」、「马克宏去死」。

数千名巴勒斯坦人在祈祷会后，于耶路撒冷旧城区的伊斯兰第3大圣地、艾格撒清真寺（Al-Aqsa）聚集。

北非国家利比亚首都的黎波里（Tripoli）的示威群众践踏法国国旗，电视台转播在全国各地爆发的游行，穆斯林神职人员也于谈话节目上批评「对先知的攻击」。

巴黎郊区一名教师在讲授言论自由的课堂上展示「查理周刊」（Charlie Hebdo）有关穆罕默德的嘲讽漫画，本月稍早遭不满的伊斯兰极端分子当街刺杀斩首，举世震惊。马克宏仍捍卫这类争议漫画的出版权，引发伊斯兰世界的不满。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP