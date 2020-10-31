全球冠状病毒疫情逾4565万例确诊 近119万人病亡

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（法新社巴黎31日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间31日11时（台湾31日晚间7时），全球至少118万9892人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少4565万850例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3042 万5200人被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球30日通报新增7365人病殁、55万8737起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（919死）、印度（551死）与法国（545死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计22万9710人病故、904万8177例确诊，至少357万8452人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（15万9477人丧生、551万6658例确诊）、印度（12万1641人丧生、813万7119例确诊）、墨西哥（9万1289人丧生、91万8811例确诊）及英国（4万6229人丧生、98万9745例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有104人染疫丧命；其次依序为比利时（99人）、西班牙（77人）、巴西（75人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计40万599死、1125万9360例确诊；欧洲累计27万6474死、1024万7076例确诊；美国和加拿大共计23万9820死、928万176例确诊。

亚洲共计17万108死、1051万2093例确诊；中东地区共计5万9178死、253万9533例确诊；非洲共计4万2691死、177万8088例确诊；大洋洲共计1022死、3万4530例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

© 2020 AFP