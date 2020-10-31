法国总统捍卫争议漫画 犯穆斯林国家众怒

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（法新社达卡30日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）近来捍卫以伊斯兰先知穆罕默德为题材的讽刺漫画，引发诸多穆斯林国家不满。

巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）控诉马克宏攻击穆斯林的信仰，呼吁穆斯林国家合作对付在欧洲日益增长的「恐伊斯兰症」。

土耳其总统艾尔段（Tayyip Erdogan）办公室矢言将针对「查理周刊」另一幅漫画采取「法律和外交行动」。这幅漫画描绘艾尔段穿着内裤，一手拿着啤酒，一手掀起女人的裙子。

土耳其新闻电视台NTV报导，安卡拉当局已召见法国大使馆一名资深外交官。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）称马克宏捍卫讽刺漫画之举「愚蠢」，对投票给他的选民也是种「侮辱」。

至于在印度，具印度教民族主义色彩的政府力挺马克宏，属于少数的穆斯林社群领导人则呼吁抵制法国产品。

巴黎郊区一名教师在讲授言论自由的课堂上展示「查理周刊」（Charlie Hebdo）有关穆罕默德的嘲讽漫画，本月稍早遭不满的伊斯兰极端分子当街刺杀斩首，举世震惊，马克宏仍捍卫这类争议漫画的出版权。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP