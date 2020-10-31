防疫纾困中小企业贷款 Fed降门槛

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（法新社华盛顿30日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天再度扩大「中小企业贷款专案」范围，降低申贷门槛条件，让因疫情受创的中小型企业与非营利组织能更容易取得贷款。

今年6月启动的「中小企业贷款计画」（Main Street Lending Program）是联准会迄今实施过最复杂的计画之一，将透过参与计画的金融机构向疫情爆发前体质良好、员工人数在1.5万人以下，或营收不超过50亿美元的企业提供贷款。

在民主党国会议员与白宫协商未能突破僵局、国会新纾困方案仍未出炉之际，联准会的作法可稍解寻求协助企业的燃眉之急。

先前通过的2.2兆美元「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（Cares Act），当中有许多项目已经失效，而在11月3日总统大选之后的新替代方案，将来通过机会仍在未定之天。

这次联准会调低贷款最低额度，从原订的25万美元调降为10万美元。

到9月30日，联准会已贷出近400件、总额37亿美元的贷款，但申请额度在100万美元以下案件却不到10%。使得联准会相关计画挨轰，批评者不满联准会疫情期间对股市大户和大型企业提供的协助多于对小型企业。

© 2020 AFP