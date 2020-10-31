WHO：国际专家与中方召开首场病毒起源会议

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（法新社日内瓦30日电） 世界卫生组织今天表示，国际专家已与中国方面开完第一次视讯会议，宗旨是调查新型冠状病毒的动物起源。WHO专家坦言有迅速行动的政治压力，但重点是取得完善的科学结果。

数月来，世界卫生组织（WHO）一直努力要派遣一组包括流行病学家、动物卫生学者在内的国际专家团队，前往中国协助调查2019冠状病毒疾病（COVID-19）的动物起源，并探究这种病毒传染给人的途径。

WHO秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在视讯新闻简报会中表示，WHO持续「确认病毒起源，以防未来再度爆发疫情」。

WHO今年7月派出先遣团队赴北京，为未来的调查工作预做准备，但目前还不清楚何时能派遣阵容更盛大的科学家团队前往中国展开流行病学研究，以便找出最早被感染的患者，和他们的感染来源。

WHO突发卫生事件执行主任莱恩（Michael Ryan）说，专家团队首先需要检视所有已完成的研究，好让未来实地调查时，可以在已知的基础上处理未知的问题。

但他指出，这种调查非常复杂，可能需要很长时间，例如专家过去探究中东呼吸道症候群（MERS）和严重急性呼吸道症候群（SARS）等疾病时，得花上好几个月、甚至好几年才能确定动物起源。

WHO先前因处理疫情行动不够迅速而饱受抨击，尤其美国总统川普政府指责WHO向中国卑躬屈膝。

莱恩坦承，要迅速采取行动的政治压力很大，但以最有可能获致最佳结果的方式向前迈进，也至关重要。

他说：「我们需要的是…最好的答案，而不只是满足速度的政治需求的任何答案。我们要的是尽可能完善的科学结果，导出尽可能确实的疾病起源证据，因为这很重要。」

莱恩强调，「在充满政治纷扰的环境中，很难执行这项工作」，但科学家正在尽最大努力，确保以最严谨的科学，正视这场全球必须共同面对的灾难性疫病。

科学家认为，新型冠状病毒是从动物传到人类身上，可能发生在贩售外来动物肉类的湖北省武汉市生鲜市场。

一般推测，新型冠状病毒源自蝙蝠，但在病毒从蝙蝠传到人类身上的过程，中间经过哪些动物宿主，目前仍未可知。

© 2020 AFP