严格防疫杠总理 昆士兰州长选战告捷

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（法新社布里斯本1日电） 在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中力行严苛防疫，为此不惜杠上总理的昆士兰州州长的政府在地方选战中告捷，自己也成澳洲史上第一位赢得3个任期的女性。

昆士兰州是大堡礁的故乡，因怡人天气而有「阳光之州」美誉。昆士兰州州政府因在澳洲爆发疫情后决定关闭州界、将病毒隔离在外，而成为全国防疫口水战场。

昆士兰州长帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）因为施行关闭州界、保持社交距离等严苛防疫措施，导致当地旅游业重创，并招致总理莫里森（Scott Morrison）和他保守派中央政府的抨击，但她昨天深夜仍宣称拿下胜选。

这一胜，让帕勒榭成为澳洲史上第一位赢得3个任期的女性；到了2021年中，她也将成为澳洲史上在位最久的女性行政首长。

澳洲这场疫情肆虐以来的首场重大地方选举，被视为如何因应新型冠状病毒的风向球。

选前，澳洲自由党籍的总理莫里森花一周时间在昆士兰替自家候选人佛克林顿（Deb Frecklington）站台催票，说国家经济要复苏，各州就有必要开放边界。效果显然有限。

在控制2019冠状病毒疾病疫情上，澳洲成果相对成功，确诊病例累计仅略高于2万7500例、死亡病例907例。

© 2020 AFP