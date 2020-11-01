台风天鹅登陆菲律宾 将带来灾难性狂风暴雨

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（法新社菲律宾雷加斯皮市1日电） 超级台风「天鹅」（Goni）今天清晨登陆菲律宾，当局警告，首当其冲的地区将遭遇「灾难性狂风和密集强降雨」。

菲律宾气象预报员表示，今年最强台天鹅今天在当地时间清晨4时50分登陆加丹杜安尼斯岛（Catanduanes Island），最大平均风速达每小时225公里。

预报员指出，接下来12小时，涵盖吕宋岛南部和加丹杜安尼斯岛的毕科尔区（Bicol）将遭遇「灾难性狂风和密集强降雨」。

天鹅在逼近菲律宾时增强为「超级」台风。台风莫拉菲（Molave）一周前才侵袭同一地区，造成22人丧生，淹没了低洼的村庄和耕地，随后扫过南海前往越南。

菲律宾灾难风险缩减暨管理委员会（NDRRMC）发言人廷巴尔（Mark Timbal）昨天向当地广播公司ABS-CBN 表示：「看来我们将面临非常强劲的风势，使得洪水泛滥及滑坡的机会增加。」

「我国东岸即将出现暴潮。我们正在监测马永火山（Mayon）和塔尔火山（Taal）是否可能出现火山泥流。」

民防处主管哈拉德（Ricardo Jalad）表示，毕科尔区已有「近百万人」逃离家园。

当局警告，沿海部分地区有「高度风险」出现可能威胁性命的3公尺高暴潮。暴潮恐淹没低洼地区，首都马尼拉沿海地区预测也将出现3公尺高暴潮。

除了政府经营的撤离中心和体育馆，连从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发便停课至今的各级学校都被用来作为紧急庇护所。

毕科尔区民防单位发言人纳兹（Alexis Naz）向法新社表示，疫情影响下，增加了撤离民众的难度。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP