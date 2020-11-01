川普若落败下一步何去何从谁也说不准

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（法新社华盛顿31日电） 当然，川普不打算在11月3日丢掉总统宝座，但若真选输了，他的下一步是？从官司缠身跑法院、到跟妻子公路旅行，川普离开白宫后的选择想必和其作风雷同－－保证「非典型」。

川普会做什么选择没人料得到，但有几件事应该八九不离十，第一，他不会甘于不发声的年迈政治人物角色，也不会花太多时间依循传统成立总统博物馆；第二，川普平日的生活大多远离政治圈，若是败选，他或许会希望离开华府，因为他常感伤地说：「我以前的生活可是很多采多姿的。」

●川普电视台？

身为生意人，川普可能会靠他的鼎鼎大名牟利。「川普」这个名字早就是他主打产品，根据他的前律师柯恩（Michael Cohen）透露，川普原本就把2016年的大选看成「品牌宣传机会」，哪知道后来真的当选。

除了更多地产交易，川普若是落选，下一步也或许会进军媒体。

众所周知，川普最擅长扯东扯西，在不计其数的造势会上，他一下搞阴谋论、一下说笑话，连他受不了的事也能拿出来说，靠着不同的意识流转换，紧抓住群众的心，听来就像哪位右翼脱口秀主持人。若是败选，他可能善用这些技巧，投入创设川普电视吗？

他先前又一次抱怨福斯新闻台（Fox News）不够右倾时，就曾暗示想做电视。当时他推文说，观众们「现在想有个其他选择，我也是」！

而他已有现成的好选择，也就是公开支持他的有线电视频道「一个美国新闻网」（One America News Network, OANN）与Newsmax TV，现在这两家规模都很小，但若获川普收购，就可能跃升举足轻重的大公司。

●上法庭？进监狱？

川普若是落选很有可能官司缠身，先前爆出2016年总统大选和俄罗斯扯上关系一案虽已落幕，但之后可能死灰复燃，特别是民主党人拿下参院的话。

纽约州检方已在调查川普付封口费给情色女星、他错综复杂的商业交易、秘密会计操作等事，这还不包括他被控性骚和性侵等陈年旧案。

身为总统，川普拥有不被起诉的豁免权，但一旦离开白宫，他将失去保护伞，除非接替他当总统的拜登能给他特赦，就像1974年福特总统（Gerald Ford）特赦尼克森（Richard Nixon）一样。

这种事绝对不可能？

看看川普的8名亲信吧，包括他的前竞选总干事、律师以及国安顾问，都已因重罪遭定罪或入狱。

●再次竞选？

在川普曲解规范的世界里，有个看似不可能、但没什么不可能的选择，就是2024年再次竞选总统。

宪法限制总统不能当超过两任，但没有规定两任一定要连着当。

●旅行去？

或许上述几个答案都不对，74岁的川普只想逃离这一切，听起来不太可信，但川普最近其实有些话耐人寻味。

6月间他就曾在白宫透露，想和老婆梅兰妮亚来趟公路旅行。他说：「或许我会开着露营车，和第一夫人一起开回纽约。我想，我会买辆露营车，和我们的第一夫人到处旅行。」

本周他在宾州造势时，似乎对停在会场旁的卡车很感兴趣。他演讲讲到一半，突然停下来，以没那么浪漫，但一样诚恳的语调说：「卡车真棒，你们觉得，我可以跳进其中一辆然后开走吗？我很想这样做，就这样离开这地方，远离这一切。」

那么，他会去哪儿呢？

川普可能会回去他其中一座高球场或他的豪宅，但先前他在佛州着名度假村乡村市（The Villages）造势时却又开玩笑地说，搞不好会加入这些老人们。

他说：「我会搬进乡村市，你们知道吗？这想法还不赖，我喜欢。」

如果那里的宾果游戏或有氧课程不适合他，川普还有更极端的选择。

他先前谈到败给拜登会很丢脸：「我感觉一定不会太好，或许我得离开这个国家。」

© 2020 AFP