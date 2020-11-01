支持讽刺漫画言论惹议 马克宏急上半岛电视澄清

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（法新社巴黎31日电） 法国总统马克宏近日支持讽刺漫画的言论激怒阿拉伯世界，引发激烈反法声浪。他受访时表示，自己的话被谎言断章取义，希望风波能尽快平息。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）近日针对支持讽刺漫画的言论，导致部分阿拉伯穆斯林国家不满与反弹，引发外交关系紧张，因此决定接受半岛电视台（Al Jazeera）专访，亲自澄清。

长达55分钟的专访中，马克宏首先表示，「即使法国也曾经历过恐怖攻击，但这是国际上首次出现如此强烈的反法声浪，这一切都是因许多误会而来，我希望藉此澄清」。

他重申法国模式的基石，「就是共和国价值、新闻自由、绘画与创作讽刺画的自由」。他说：「我了解人们可能会被这些讽刺画吓到，但我永远无法接受用它来合理化暴力。」

马克宏说：「他们说我『支持羞辱先知的漫画』，我从没这么说过…首先这些讽刺漫画嘲讽所有宗教，没有针对哪个宗教，此外还有所有领袖。再者，我保护这个权利，因为这就是我的角色。」

马克宏也藉机澄清，他并没有污名化穆斯林的意图，只是想要对抗法国境内的恐怖主义。

在他看来，伊斯兰世界的反应来自于太多的谎言，「让人以为我支持这些漫画，但我支持的是在法国可以自由书写、思考、绘画，因为我认为这很重要，这是我们的权利，我们的自由」。

此外，马克宏表示，部分伊斯兰国家抵制法国货品的行动很「荒谬」与「无法接受」，但他了解发动抵制的部分团体与领袖，都是被谎言所误导。

© 2020 AFP