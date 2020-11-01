欧巴马为拜登站台 称美国大选攸关生死

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿31日电） 美国总统大选即将于数天后登场，民主党总统候选人拜登（Joe Biden）找来前总统欧巴马站台，欧巴马痛批总统川普防疫不力，表示这场选战是「攸关生死之事」。

鉴于这场总统大选成败事关重大，以及2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情带来的破坏性冲击，目前已有破纪录的9000万人提前投票，这场竞争激烈的选举可望迎向至少一世纪来的最高投票率。

病毒迄今已夺走逾23万美国人生命，摧残这个全球最大经济体，全美各地染疫人数屡创新高。

拜登与堪称全美最受欢迎的民主党籍人士、前总统欧巴马连袂于密西根州弗林特（Flint）登台亮相，忙着在这个川普2016年险胜的州刺激选民投票。这是两人在这次竞选过程中首度同框。

拜登向支持者表示，「是时候让唐纳．川普打包回家了」。

欧巴马分别在弗林特和底特律说了重话，指川普当初若采取和邻国加拿大类似的防疫手段，就有14万美国人不必冤枉送命。

欧巴马说：「这并非只是互相谩骂的竞赛，也不是什么运动赛事，而是攸关生死之事。」

拜登也表示：「我们已经受够混乱、推文、愤怒、失败和拒绝扛责。」

不论谁是这场选举的最后赢家，势必会让支持输家的数以千万计选民陷入痛苦失望。拜登阵营宣布，拜登将于选举日当晚在家乡威明顿（Wilmington）向全国发表演说。

拜登竞选副手贺锦丽（Kamala Harris）则在另一个至关重要的摇摆州佛罗里达州造势。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP