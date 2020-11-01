电玩游戏成新战场 川普拜登选战打进虚拟世界

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（法新社旧金山1日电） 美国总统大选的投票日即将到来，共和与民主两党总统候选人川普、拜登阵营不约而同踏入虚拟世界，将电玩游戏做为竞选的管道之一。

现任总统川普的粉丝可以在一些游戏中，将川普设为游戏角色，甚至能在动作游戏「侠盗猎车手」（Grand Theft Auto）中，帮助川普避免被刺杀。

另外一些政治倾向不同的玩家，可以在玩热门电玩「动物森友会」（Animal Crossing）时，到拜登（Joe Biden）的总部拜访他，也可以在游戏中的虚拟庭院设置拜登的竞选海报。

现实生活中的政治已经侵入电玩游戏的世界，而且呼应街头上流行的分裂社会议题，让一些玩家感叹自己珍爱的奇幻世界正受到侵犯。

随着游戏越来越朝线上发展，精通科技的玩家使用软体工具在游戏中插入政治议题，进而有效的将竞选讯息传递给游戏的玩家和观看游戏的人。

国际游戏开发者协会（International Game Developers Association）执行董事吉汀斯（Renee Gittins）说：「我们将会看到越来越多利用游戏参与政治世界的情况。」

「人们不会再看电视广告了，你得找到观众会去的地方，而且这些观众有很大的比例就在游戏里。」

电玩游戏可以使政治人物接触越来越多的不同族群，其中包括年轻的观众。德国统计网站Statista最近调查发现，38%的美国游戏玩家年龄介于18到34岁之间。

© 2020 AFP