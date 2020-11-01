相隔5个月 澳洲再现COVID-19单日本土零确诊

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（法新社雪梨1日电） 澳洲卫生部长韩特今天宣布，过去24小时境内并无新增2019冠状病毒疾病（COVID-19）本土传染病例。引发澳洲网友纷纷上网庆祝6月初以来首见单日「全国零确诊」。

韩特（Greg Hunt）表示，他接获国家事故中心（National Incident Center）通报，截至昨天晚间8时，过去24小时境内并未发现本土传染病例。

澳洲上次达到本土零确诊的里程碑，得回溯到6月9日。但其后在维多利亚州（Victoria）爆发第二波疫情，导致州政府必须对首府墨尔本的500万居民实施严格的封锁及宵禁措施。

韩特今天在推特发文表示：「谢谢我们所有优秀的医疗和公共卫生人员，尤其感谢澳洲人民。」

澳洲网友昵称今天的无本土病例是「全国甜甜圈」（象徵数字零），灵感来自维多利亚州最近庆祝单日无新增本土传染病例，当地人昵称为「甜甜圈日」。

不过，在澳洲边境隔离设施安置的国外入境旅客当中，仍出现数量不多的境外移入确诊病例。

澳洲全国目前尚未痊愈的COVID-19病患只剩不到200人。自疫情爆发以来，澳洲累计通报2万7500多宗确诊病例，其中907人病殁。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP