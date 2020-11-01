英相强生下令禁足 顶级赛事仍可闭门举行

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（法新社伦敦31日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天宣布，英格兰地区1个月的禁足令将从11月5日开始实施。在此之际，顶级赛事将可持续闭门进行。

有鉴于英国2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例持续攀升，强生不得不宣布一系列严苛举措，从11月5日星期四生效，直到12月2日为止。

酒吧和餐厅暂时拉下大门，只能提供外带服务；所有休闲和娱乐场所以及非必要性商家则将关闭。

但数位、文化、媒体暨体育大臣陶敦（Oliver Dowden）证实，顶级赛事可以继续在不开放观众进场的情况下「闭门」进行。

他在社群媒体推特（Twitter）发文说：「前往工作地点是在允许范围内的，包括（但不仅限于）闭门进行的顶级赛事。」

英国首次因遏止疫情而封城时，英格兰足球超级联赛（Premier League）2019-20赛季也曾自3月到6月间暂停3个月。

橄榄球、网球、赛马等体坛活动的高知名度赛事也都将受惠，在不开放观众进场下继续进行赛事。

ATP世界巡回年终赛（ATP Finals）预计11月15日到22日在伦敦O2体育馆举行，届时可能看到塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）和西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）交锋。

世界职业网球协会（ATP）在声明中说：「英国首相做出最新宣布后，ATP年终赛将依原定计画采闭门的方式进行。」

「我们将持续配合国家和地方层级的防疫举措，确保赛事所有人员安全无虞。」

橄榄球「秋季国家杯」（Autumn Nations Cup）将在11月13日开打，取代通常在11月举行的国际赛，除了有一般参加六国橄榄球锦标赛（Six Nations Championship）的队伍，西亚国家乔治亚和大洋洲国家斐济也都将加入这场为期4周的赛事。

© 2020 AFP