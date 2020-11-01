骇客趁疫情作乱 英美400医疗院所遭勒赎软体攻击

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（法新社华盛顿31日电） 骇客正以勒索软体攻击美国等国的医疗照护系统，在全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情方炽之际，让医护面临更多风险。

美国当局和安全研究人员提出的警告，可看出有波攻击正锁定医院网络。

美国联邦调查局（FBI）、国土安全部（Departments of Homeland Security）、卫生及公共服务部（Health and Human Services）本周不寻常地发出警告，直指那项威胁。

10月28日发出的警告指出，上述3单位「拥有可信情资，显示美国医院和健康照护提供者遭受的网路犯罪威胁增多且迫近」，并呼吁医疗体系「采取及时、合理的预防措施，以免自家网络遭受威胁」。

媒体报导指出，美国多家医院遭到勒赎软体攻击，其中一家遇袭的佛蒙特大学医疗中心（University of Vermont Medical Center）在声明中指出，正针对「影响我们部分系统、现已证实的网路攻击」和执法单位合作。

网路安全公司Forescout的杜桑托斯（Daniel dos Santos）表示，财务窘迫的医疗中心对骇客特别有吸引力，过去数周，英国和美国至少有400间医疗院所遭到攻击。

杜桑托斯表示，骇客知道「医疗照护最可能付赎金，因为他们的服务至关重要」，「停止服务就等于代表有人会死」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP