魁北克攻击案 警方称应是出于个人动机作案

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（法新社蒙特娄1日电） 加拿大魁北克市老城区在万圣夜惊传持剑刺人案，造成2死5伤。当地媒体报导，涉嫌男子策划本案长达1年半；警方情报则指出，无迹象显示他除了个人动机外，还有别的行凶理由。

根据警方，魁北克市老城区（Old Quebec）昨夜的攻击案，发生在观光胜地芳缇娜城堡饭店（Chateau Frontenac）和魁北克省议会「国民议会」（National Assembly）附近多个地点。

魁北克市警方发言人多雍（Etienne Doyon）在媒体简报会上表示，涉嫌作案男子年约25岁，手中持剑，身穿「中世纪衣服」。

警方推文并写道：「依据我们的初步资讯，没有迹象显示嫌疑人除个人动机以外，还有任何作案理由。」

根据魁北克「太阳报」（Le Soleil）引述3名目击者说法，男子先在芳缇娜城堡饭店附近「割喉」杀害第一人，现场留有「大量鲜血」。接着他循城墙路（Rue des Remparts）前进，沿途杀害第2人，再到旧港（Old Port）刺伤其他被害人。

魁北克居民拉柯斯特（Karin Lacoste）说，她在晚上11时左右去超商买东西，看到好几名身穿防弹背心的武装员警。她告诉LCN新闻频道：「有人跟我说『快跑回家，因为有个杀手在游荡，还杀了人。』…我真的吓坏了。」

多雍表示，警方在晚间10时30分左右接获报案，派遣数名员警前往现场，在老城区街道上搜索之后，于今天凌晨1时前不久在旧港附近逮捕涉嫌作案男子。男子在被制伏后送往医院进行评估。

警方已正式确认男子身分，但尚未公布，也未说明他是否本已有案在身。

多雍并提到5名伤患的伤势轻重程度不一。警方没公开被害者年龄等任何身分细节。

太阳报报导，涉嫌男子戴着黑色面罩向警方投降，在被捕当下，他躺在地上、赤着脚且体温过低。报导还提到，男子策划这起攻击案的时间长达1年半。

警方要求魁北克市民在调查进行期间，待在室内锁好门。数个区域都被重重警力封锁。

独立记者普鲁斯特（Jordan Proust）则告诉法新社，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，老城区街道在攻击案发生当下很安静。他说：「庆祝万圣夜的孩子多半下午就庆祝过了。」

© 2020 AFP