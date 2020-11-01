3、10、35+435、270代表什么 从数字看美国大选

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（法新社华盛顿31日电） 2020美国总统大选持续刷新历史，提前投票、广告开支等等都在缔造纪录。以下列举几个重要数字，从数字来观察美国大选。

● 3

11月3日：美国大选将于这天正式登场，选民除了选出未来4年总统，也将选出新一届国会，这次国会总共改选470个席次，包含参议院100席中的35席及众议院全部435席次，此外也是多州与地方选举的投票日。传统上，大选日都设在11月第一个星期一之后的星期二。

●10

10个关键州：总统大选预料会由10个关键州决定，其中宾州、威斯康辛州、密西根州、佛罗里达州、爱阿华州和俄亥俄州是川普2016年胜选关键，而民调显示，拜登（Joe Biden）今年可能在乔治亚州、亚利桑那州、北卡罗来纳州和德州拉走共和党的得票。

●35+435

除了投票选总统，美国选民也将选出第117届国会成员，联邦参议院有35席、众议院则将选出435席。

目前众院由民主党控制，如果拜登当选，民主党又能再夺得参院，民主党就能继欧巴马上任初期以来，首次手握华府所有重要的联邦权力。

●270

美国民主是由「选举人团」这个特殊机制决定，选民并非直接投票给心目中的总统候选人，而是投给代表民主党或共和党（或其他政党或参选人）的538个选举人，再由得到最多选票的一组选举人行使总统投票权。

要赢得白宫，候选人必须得到选举人票的绝对多数，270就是这个魔术数字。

各州的选举人票，是看各州有多少国会议员决定。全美50个州各有两位联邦参议员，因此每州至少有两张选举人票，其他票数就看联邦众议员人数。

© 2020 AFP