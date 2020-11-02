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（法新社香港2日电） 美国和欧洲染疫人数持续增加，但市场目前焦点放在美国即将举行的总统大选，经过上周全球股市的沈重卖压后，亚股今天涨多跌少。

全球股市从3月低点上涨好几个月后，涨势于10月戛然而止，主因确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）人数飙升，迫使欧洲各国政府再度实施严格的防疫封锁措施，使暂时性经济反弹陷入混乱，重创油价。

英国首相强生（Boris Johnson）上周末表示，为了防控第2波疫情，将关闭商店；法国、葡萄牙、奥地利、希腊和爱尔兰也采取类似措施。德国、西班牙和义大利也实施严格的防疫限制措施。

这些举措让人担心许多企业可能会倒闭，为娱乐业和餐旅业游说的英国夜间产业协会（Night Time Industries Association）执行长基尔（Michael Kill）表示，各大企业面临「金融末日」。

美国各地疫情猖獗，上周染疫人数创纪录，进一步打击美国总统川普连任的希望。

尽管川普的全国和摇摆州民调持续落后民主党总统候选人拜登（Joe Biden），但川普2016年意外当选的结果让市场如坐针毡，也有人担心若选举结果接近恐引发争议。

东京股市劲扬1.39%，香港股市上扬1.46%，首尔股市扬升1.46%，新加坡股市上涨0.80%，曼谷股市扬升0.60%，雪梨股市上扬0.40%，台北股市小涨0.36%，上海股市微涨0.02%。

雅加达股市下跌0.26%，威灵顿股市下挫0.11%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

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