印加古城马丘比丘 重新开放观光

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（法新社秘鲁马丘比丘1日电） 秘鲁观光胜地、有「天空之城」之称的印加古城马丘比丘（Machu Picchu），在几近8个月的防疫封锁后，今天在古老的仪式下重新开放。

不过为了安全理由，目前每天仅开放675名游客参观，只占2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情前参访人数的3成。

今天傍晚，在毛毛细雨与多彩灯光下，当局举行了印加仪式，为古城遗迹得以重新开放感谢诸神。

法新社团队搭上今天上午第一班观光列车，从古老印加村落奥扬泰坦博（Ollantaytambo）出发，沿着乌鲁班巴河（Urubamba River）行驶，在90分钟后抵达最靠近古城的马丘比丘镇（Machu Picchu Pueblo）。

秘鲁外贸与观光部长巴里沃斯（Rocio Barrios）告诉法新社，向全世界重新开放马丘比丘，显示「我们秘鲁人坚韧不拔」。

马丘比丘在克丘亚语（Quechua）的意思是「古老的山」，它是印加帝国最不朽的传奇。在西班牙人16世纪征服此地之前，印加帝国统治南美洲西部大片土地长达100年。

印加聚落废墟被遗弃在荒烟蔓草中，直到1911年由美国探险家宾汉（Hiram Bingham）发现。马丘比丘在1983年被列入联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产。

© 2020 AFP