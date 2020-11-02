反政府示威浪潮不断 泰王：我一样爱着全国人民

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（法新社曼谷1日电） 泰国7月掀起反政府示威浪潮，要求改革君主制，泰王首度对此发表公开评论，他受访时说，泰国是「妥协之地」，他一样「爱着」全国人民。但有示威者认为，泰王只是空口说白话。

68岁的泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在泰国拥有至高无上的权力，鲜少向媒体发言。

泰王今天在大皇宫外与数以千计身穿黄衫、拥护君主制的支持者见面时，接受英国第四频道新闻台（Channel 4 News）访问。

记者问他有什么话想对示威者说，泰王反覆说道，「我们一样爱着他们」；记者又问他这其中是否存在妥协空间，泰王回应，「泰国是妥协之地」。

数以千计支持者今天齐聚在大皇宫附近，穿着代表王室颜色的黄衫，高举泰王和王后苏堤达（Queen Suthida）肖像。

泰王穿越人群时，支持者高呼「泰王万岁」，誓死效忠王室。

与示威群众对立的前泰国知名演员斌（Bin Bunluerit）说：「我们来到这里，向泰王展现我们忠于王室的精神。」

斌在大皇宫外对记者说：「（示威者）不是要改革，而是寻求推翻君主政体。」

过去3个多月来，曼谷街头天天出现示威，要求王室改革与总理下台。示威者提出解散国会、终止骚扰异议人士、修正军方制定的宪法和限制王室权力等诉求，王室一直未有置评。

泰王长年旅居德国、在慕尼黑近郊坐拥一处豪华别墅享受奢华生活，更是激起抗议群众的怒火。

21岁的示威领袖朱达提（Jutatip Sirikhan）对路透社说：「我认为泰王只是空口说白话，所谓的『妥协』恰与现实相反…好比骚扰、动用武力和法律。」

抗议领袖之一的巴利（Parit "Penguin" Chiwarak）今晚在脸书贴文说，他们会继续为目标奋斗。

他写道：「倘若这些人不退一步，我们也绝不会让步。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP