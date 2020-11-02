将替拜登站台 女神卡卡意外与川普阵营推特大战

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（法新社华盛顿1日电） 音乐巨星女神卡卡（Lady Gaga）今天意外与美国总统川普竞选连任团队起冲突，因为川普阵营指控女神卡卡反对以水力压裂（fracking）方式开采页岩油。

民主党籍总统候选人拜登（Joe Biden）宣布，今天晚间于宾州匹兹堡（Pittsburgh）举行的开车入场造势大会将找来女神卡卡同台。川普团队立刻对此做出回应，抨击两人同框。宾州是11月3日总统选举攸关胜负的关键摇摆州之一。

川普阵营公关主任墨托（Tim Murtaugh）在推特（Twitter）上发表声明：「没有什么比找反水力压裂采油法（anti-fracking）行动主义者女神卡卡来造势，更能凸显出拜登对宾州被遗忘的劳动男女的鄙视。」

墨托表示：「这股想替他黯淡的竞选人身分激起一些热情的绝望努力，看在宾州60万水力压裂业工作者眼中格外刺眼。」他还说，拜登「一再对左翼分子承诺」，一但他就任，就会终结水力压裂采油法。

水力压裂法是一种向地下岩层注入水、砂及化学物质，使岩层产生裂缝释出油气的技术，美国就是靠着这种技术，到了2014年成为全球最大石油和天然气生产国。

但水力压裂法的代价高昂，钻探过程会引发地震，研究也发现过程中释放的气体和水污染会引发各种的健康问题。甲烷从钻井外溢，成为高效温室气体时，也会导致全球暖化。

拜登倾向禁止在公共土地上进行新的水力压裂采油法，慢慢让美国转而使用再生能源，但他也曾表示，不会彻底淘汰水力压裂采油法。

女神卡卡今天反击墨托，推文写道：「嘿提姆（墨托）嘿川普，很高兴我可以免费寄居在你们的脑子里。」推文还附上拜登与竞选搭档贺锦丽（Kamala Harris）的竞选标签（#BidenHarris）。

女神卡卡贴出墨托声明的截图，用「哈哈大笑」（LOL）和「投给拜登」的动画贴图装饰，还反问「什么是水力压裂法？」。

墨托感谢女神卡卡将他的声明分享给她8200万粉丝，表示希望「宾州有很多人能看到」这则声明。

不过，下方留言都力挺女神卡卡，粉丝开玩笑要她「结束他」和「把他变成皇后」。

墨托随后推文表示「我现在得到你们的注意了」，还要大家用Google查询「女神卡卡水力压裂法」。

但许多网友仍不为所动，一名推特用户开玩笑说：「是的，我想到卡卡时，第一个就想到她对水力压裂法的观点。」

另一人写道：「这就是葛莱美奖（Grammy Award）得主、反水力压裂法的行动主义者女神卡卡。」

距离总统大选只剩2天，根据「真清晰政治」（RealClearPolitics）调查，拜登目前在宾州平均领先川普4.3个百分点。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP