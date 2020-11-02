涉贪被判17年徒刑 韩国前总统李明博再度入狱

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（法新社首尔2日电） 韩国最高法院上周维持前总统李明博贪污受贿案的二审判决，判处李明博17年有期徒刑，李明博今天再度入狱。

李明博自2月25日获暂停执行拘留，时隔251天再被收监。但他在看守所被羁押约1年可折抵刑期，之后只需服刑16年。

李明博今天下午乘坐一辆黑色汽车，离开首尔江南区论岘洞的住宅，沿途经过大批记者和前幕僚，但李明博并未发言，也无法从黑色车窗看到他。

现场景象反映韩国政治的两极化。一名李明博的支持者高举「李总统救了经济，提升国家形象」的标语，还有一些人握拳向他行礼。几步之外警方封锁线的另一侧则站着一名男子，要求李明博「向人民道歉」。

李明博先抵达首尔中央地方检察厅接受检方传唤，经确认身份等程序后，再乘坐检方提供的车辆，转往首尔东区看守所正式服刑。

李明博再度入狱，代表韩国4名在世前总统不是正身陷大牢，就是已服完刑期。这种现象经常是因为继任的政坛对手展开调查。

韩国最高法院上周维持李明博盗用公款252亿韩元（新台币约6亿4000万元）、收受贿赂94亿韩元有罪的判决，判处他17年徒刑。

李明博2018年底首次被定罪，原本刑期为15年，在他服刑近一年后，上诉法院加重刑期，但同意他向最高法院上诉期间得以交保。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP