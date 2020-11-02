纽西兰总理阿尔登：新内阁多元 都是一时之选

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（法新社威灵顿2日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天公布她称之为「非常多元」的内阁名单，包括第一位公开出柜的副总理，以及首位女性原住民外交部长。

阿尔登这位中间偏左派领袖在国会选举取得压倒性胜利后，敲定新的内阁阵容。她并表示，因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和推动经济复苏，为第2任期的优先任务。

阿尔登指派罗伯森（Grant Robertson）担任副总理，成为纽西兰第一位公开同性恋身分的副总理。

由20人组成的内阁，女性和原住民也占相当的比例，包括新任外交部长马胡塔（Nanaia Mahuta）。她在下巴位置有莫克文面（moko kauae），为毛利族女性的传统刺青。

阿尔登除了对内阁的多元化表示骄傲外，也说这份名单为一时之选。

49岁的罗伯森在阿尔登竞选时担任首席策略师，除了保有原来的财政部长职务外，还身兼基础建设部长。

阿尔登被问到由男同志担任副总理的重要性时，她回答说，选择罗伯森是因为他的领导能力，而非性取向。

她说：「纽西兰最棒的一件事就是，我们所处的场域这些问题往往是次要。」

「（选罗伯森）有代表性，但那不是首要考量，那通常不是我们成员认定自己的首要身分。」（译者：陈昱婷/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP