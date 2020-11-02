结束隔离重回义甲赛场 C罗2进球率尤文图斯取胜

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（法新社米兰1日电） 足球巨星「C罗」罗纳度染疫后，在今天结束隔离，他在通过筛检后重返义甲赛场。尤文图斯在替补出赛的「C罗」攻进两球的情况下，4比1击败斯佩齐亚。

曾五度获得金球奖（Ballon d'Or winner）的「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）10月中在为葡萄牙出征时接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检，当时的检测结果呈现阳性反应，他随即开始隔离，并错过接下来4场比赛。

在隔离了19天、历经18次采验仍呈阳性反应后，「C罗」最近的筛检结果终于呈阴性反应，因此获准下场，参加这场义大利甲级足球联赛（Serie A）尤文图斯（Juventus）对上斯佩齐亚（Spezia）的比赛。

此役，尤文图斯在比赛第14分钟首开纪录，但被斯佩齐亚在比赛第32分钟追平，双方上半场以1比1僵持。

下半场，今天没有被排进先发的「C罗」在比赛第56分钟替补上阵，他在比赛第59分钟趁对方守门员扑倒在地之际，在小禁区外起脚射门，轻松写意的进球让球队要回领先。在尤文图斯3比1领先的情况下，「C罗」在比赛第76分钟再靠罚球让球队扩大领先优势，最终让尤文图斯4比1获胜。

尤文图斯10月28日在欧洲冠军联赛（Champions League）以0比2败给梅西（Lionel Messi）所属的西班牙甲级足球联赛（La Liga）强权巴塞隆纳（Barcelona），「C罗」一直对错过那场比赛耿耿于怀。在今天这场比赛后，他说：「罗纳度回来了，这是最重要的。」

「C罗」提到说：「即便这段期间我没有出现症状，也觉得很好，但仍被迫停赛很长一段时间。今天我回来做我喜欢做的事，上场踢球了。」

© 2020 AFP