美大选日近在眼前 白宫杠上防疫专家佛奇

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（法新社华盛顿1日电） 美国2020年大选近在眼前，现任总统川普选情告急之际，美国首席传染病专家佛奇（Anthony Fauci）今天发出紧急诉求，敦促当局改变抗疫政策，引来川普政府严厉指责。

佛奇在「华盛顿邮报」今天刊出的专访中警告，除非「急剧改变」卫生保健方针，否则美国将面临「非常巨大的伤害」。

佛奇说，随着寒冷天气与流感季节到来，许多美国民众忽略安全措施，许多医院也濒临超载，「也许没什么比这更糟了…这不是好现象」。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）已在美国夺走超过23万条人命，10月30日通报新增9万8000多例确诊，创下单日新高纪录。

白宫发言人迪尔（Judd Deere）对佛奇发出尖酸严厉的批评。他在声明中说：「佛奇是白宫防疫小组的核心成员，也曾赞赏川普总统在疫情期间采取的因应之道，却在选前3天打破所有规范，玩起政治游戏，令人无法接受。」

迪尔抨击佛奇「选择在媒体上批评总统，并藉着赞扬总统的竞选对手，让大家知道他的政治倾向。」

民主党总统候选人拜登（Joe Biden）来势汹汹，川普行程满档，积极造势拚人气，他坚称美国已「扭转」疫情，甚至毫无根据地指控许多医师为一己之利浮报染疫死亡人数。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP