选前川普怒斥「假民调」 拜登吁终结4年来乱局

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（法新社北卡罗来纳州费耶特维尔2日电） 美国总统川普今天在展开最后一天竞选活动时，否认有关他将败选以致颜面扫地的民调结果；民主党总统候选人拜登则吁请美国选民，终结过去4年来的「乱局」。

现年74岁的川普大选日前夕在北卡罗来纳州费耶特维尔（Fayetteville）告诉民众：「我看到了这些假民调，但无论如何，我们会胜。」

川普对民调机构的不满，以及他对记者、社群媒体执行长、2016年大选的手下败将希拉蕊．柯林顿和民主党籍国会议员的愤怒抨击，在在反映出他面对自己可能无法连任时的情绪恶劣。

每当他不对「奸诈」的对手加以指责时，就会重拾过去多月来的手法，将拜登描述成 「昏昏欲睡」和「贪污腐化」，并率领造势场合的群众高喊「把他关起来」。

川普企图重演4年前爆冷当选的历史，为自己塑造反抗「傲慢、贪腐和冷酷」建制的叛逆形象。

他告诉群众：「你们曾选出一位政治素人当总统，他终于以美国为优先。我请求的只是，出来投票吧！」

但拜登已嗅到了胜利气味，他的竞选基调在为川普塑造鲁莽的抗疫失败者形象。民调结果显示，拜登在所有摇摆州都取得虽小幅但平稳的领先，预告选举胜败差距不大；他甚至足以对乔治亚州和德州等传统共和党票仓构成威胁。

现年77岁的拜登在俄亥俄州克里夫兰（Cleveland）对群众表示：「现在是川普打包回家的时候了…我们要终结乱局！我们要终结那些推文、愤怒、仇恨、失败以及不负责的作风。」（译者：张佑之）

© 2020 AFP