选战最后2天 拜登重心放在宾州固票

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（法新社费城2日电） 美国总统大选明天登场，现任总统川普和对手民主党候选人拜登延续整场选战一贯截然不同竞选风格。川普选在最后48小时横扫5州出席多场造势大会，拜登则专注在宝贵的宾州固桩。

尽管拜登在摇摆州密西根州和威斯康辛州最有可能让4年前在这里得胜的川普选情翻盘，而一举赢得今年选战；但拜登昨天一整天却只选在出生地宾州的费城（Philadelphia）造势，诉求选民帮助他在终点线胜出，今天也将专注在费城固票。

对Covid-19（2019冠状病毒疾病）抱持谨慎态度的拜登，在寒风细雨中对现场数百名坐在车内或车上的民众说：「费城，就剩2天了！」

他恳切喊话：「我们需要你们每一个人周二出门去投票。再过2天，我们就能把一位在全国各地煽动仇恨之火的总统换下台。」

根据「真清晰政治」（RealClearPolitics）网站统计的民调，拜登在宾州平均支持率以4.3个百分点小赢川普。而4年前在人口近1300万的宾州，川普仅以4万4000票险胜。

但拜登昨天在宾州的造势风格，不太像是想尽办法壮大声势的挑战者，而更像是小心谨慎对抗一名嘶吼巨人的竞争者。

在费城造势现场的停车场，有数十位民众路过停下来聆听戴口罩的拜登说话。但拜登的音调有时被压得如此低，以致几乎听不清楚他究竟说什么。

另外，拜登昨天安排在费城附近的彻斯特（Chester）对一个工会发表演说的活动，记者也全被挡在门外。不禁令原已只有少数一群跟随拜登的记者不解，他为何不想抓住每个可能的曝光机会。

拜登昨天全日在宾州显然不够。他今天在宾州至少还有3场更大型活动，包括选前之夜会在匹兹堡（Pittsburgh）举行，届时美国流行乐巨星女神卡卡（Lady Gaga）也会出席。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP