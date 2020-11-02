韩国女谐星朴智宣惊传逝世 与母亲陈尸家中

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（法新社首尔2日电） 韩国多家媒体报导，35岁知名女谐星朴智宣（Park Ji-sun）今天与她的母亲被发现陈尸首尔市家中。警方未发现外部侵入或谋杀迹象。

韩联社报导，警方发现朴智宣与她母亲的尸体。据报导，朴智宣因为某种不明疾病而接受治疗。首尔新闻报（Seoul Shinmun）引述一名警员指出，「没有外部侵入或谋杀迹象」。

韩国政府数据显示，在高度竞争的韩国社会，自杀不仅是长期社会问题，也是10至39岁年龄层民众的首要死因。去年有逾1万3700人自戕。

朴智宣毕业于南韩菁英学府高丽大学（Korea University），在校时学习教育，但她以朴实及自嘲幽默感吸引观众，经常轻松扮演约会中屡遭拒绝女性的角色。

她曾在接受韩民族新闻（Hankyoreh Shinmun）访问时表示：「我很幸运能作为一名喜剧演员，我能以自己的脸引人发笑。」

近年来，韩国有多位名人自杀，包括韩国流行音乐歌手具荷拉（Goo Ha-ra）及雪莉（Sulli）和男子团体SHINee成员钟铉（Kim Jong-hyun）。具荷拉及雪莉生前曾遭遇恶毒网路霸凌。（译者：陈正健/核稿：林治平）1091102

珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若需谘商或相关协助可拨生命线专线「1995」、张老师服务专线「1980」或卫福部安心专线「1925」。

© 2020 AFP