魁北克万圣夜砍人案应是随机犯案 无涉恐怖组织

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（法新社魁北克市1日电） 加拿大警方今天表示，万圣夜在魁北克市身穿中世纪服装挥砍武士刀、造成2死5伤的攻击者，应是随机犯案，「跟恐怖组织没有关系」。

魁北克市老城区（Old Quebec）的观光胜地芳缇娜城堡饭店（Chateau Frontenac）和魁北克省议会「国民议会」（National Assembly）附近多个地点，昨夜发生攻击案。

警方沿街搜索数小时后，于今晨逮捕涉嫌作案的男子。当地媒体报导他来自蒙特娄（Montreal）郊区，有精神健康病史。警方则未公布男嫌身分。

涉案男嫌5年前曾谈论要犯下类似罪行。警方发言人说男嫌显然是预谋犯案，但没有任何犯罪纪录。

男嫌今天下午透过视讯连线在法庭短暂露面，他被告知将面临两项杀人罪指控、5项杀人未遂指控。

当地媒体也报导，当局已搜索嫌犯位于蒙特娄（Montreal）附近圣德兰（Sainte-Therese）的住家。

魁北克市警长皮哲翁（Robert Pigeon）告诉记者：「昨天晚间我们落入恐惧的一夜。一名不住在魁北克的24岁男子，抱着尽可能使多人受害的意图来到此地。」

皮哲翁说，涉案男子手持古代日本武士使用的刀剑，一切事证都让警方相信他是随机挑选被害人。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在推特（Twitter）写道：「我为昨夜魁北克市骇人攻击中两名死者的挚爱心碎。我也祝福伤者完全康复。」

魁北克副省长吉伯特（Genevieve Guilbault）谴责这是起「野蛮」行为，「整个魁北克一同哀悼」。

魁北克市长拉博姆（Regis Labeaume）则形容这是一起「恐怖」事件，但他坚持魁北克是「全世界最安全的城市之一」。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP