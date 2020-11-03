伊塔飓风威力增强 将登陆中美洲地区

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（法新社马纳瓜3日电） 飓风伊塔（Eta）在加勒比海（Caribbean Sea）增强威力后，今天预计登陆中美洲地区，宏都拉斯和尼加拉瓜等国恐面临灾难性的强风及洪水威胁。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center）在午夜预警指出，这个「极度危险」飓风的风速达到每小时240公里，正往尼加拉瓜海岸前进。

国家飓风中心警告，中美洲部分地区预计将出现暴潮、强风、暴洪及土石流等灾情。

飓风伊塔以大约每小时9公里的速度行进，预计今天清晨登陆尼加拉瓜，之后会往西北方前进经过宏都拉斯。

尼加拉瓜近海的密斯基多群岛（Miskito Cays）民众莱克伍德（Kevin Lackwood）告诉法新社：「目前正狂风暴雨，大海波涛汹涌，我们感到很害怕。」

他还说，当地的妇女和孩童已从村庄撤离，只剩男性留下来看顾房子，倘若情况变得更加危险，男性也会撤离避难。

加勒比海和中美洲的其他地区也可能面临飓风伊塔的侵袭，国家飓风中心指出，牙买加、墨西哥东南部、萨尔瓦多、海地南部及开曼群岛都可能出现洪患。（实习编译：李凯欣/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP