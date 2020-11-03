全球近4700万确诊染疫 逾120.6万人病殁

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（法新社巴黎3日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间3日11时（台湾3日晚间7时），全球至少120万6525人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少4695万8530例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3116 万6300人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球2日通报新增6148人病殁、49万8791起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（559死）、印度（490死）与阿根廷（483死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计23万1566人病故、929万3284例确诊，至少367万4981人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万253人丧生、555万4206例确诊）、印度（12万3097人丧生、826万7623例确诊）、墨西哥（9万2100人丧生、93万3155例确诊）及英国（4万6853人丧生、105万3864例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有105人染疫丧命；其次依序为比利时（102人）、西班牙（78人）、巴西（75人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计40万3344死、1132万6222例确诊；欧洲累计28万3829死、1097万5318例确诊；美国和加拿大共计24万1768死、953万2353例确诊。

亚洲共计17万2277死、1068万6922例确诊；中东地区共计6万980死、260万2606例确诊；非洲共计4万3386 死、180万5266例确诊；大洋洲共计941死、2万9851例确诊。

© 2020 AFP