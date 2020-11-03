川普结束集会返华府 预料选举日将待在白宫

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普昨天赴4州举行5场造势，于美东时间今天凌晨2时35分（台湾时间下午3时35分）返回华府。预料川普今天大半时间，将待在计划举行大选之夜派对的白宫。

今晚的派对预计有400名宾客参与。所有客人都将接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测。

川普今天凌晨在中西部密西根州工业城市大急流城（Grand Rapids）结束最后一场集会。4年前，川普也是在大急流城进行最终场造势，之后他就打破众人眼镜，登上美国总统大位。

尽管川普上次选前民调一直落后对手希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton），仍拿下最终胜利。

川普昨夜告诉现场数千名支持者：「我们会在非常完美的白宫再待4年。4年前我们写下历史，明天我们会再度写出历史新页。」现场部分民众昨天一大早就现身等候。

川普首次参选总统时，对抗的是政治建制派。将近4年后，今天的选举形同对川普政府及其夸大风格的一次公投。

2019冠状病毒疾病在美国掀起全球最严重的疫情，夺走超过23万人性命。面对这场公卫危机，川普的处理方式饱受批评，但他用自己染疫后康复加以回击。

川普询问听众：「我人在这里，对吧？」台下民众多半彼此紧靠而且没戴口罩，一些人则用写着川普名字的东西蒙住脸部。

如同他一贯的风格，川普选择发表冗长、即席的演讲，夸耀自己在经济、军事和疫情上的成就，而非事先备好稿子照本宣科。

但他仍不脱执政4年的常态，在最后一站严厉且大肆嘲讽自己的对手。当大急流城机场机棚的舞台上播出剪辑影片，故意凸显拜登认知能力下滑，川普从头到尾咯咯发笑。

这也是他竞选时不断攻讦拜登的说法。川普说：「他（拜登）的智力剩20年前的一半。」

在台上待了一个多小时后，川普再次承诺他会让美国恢复伟大。

大急流城的「川粉」们似乎没多想亿万富翁川普如果败选该做些什么，许多人听到这个问题都露出惊讶表情。50岁房地产仲介布恩（Brad Boone）则回答法新社：「我希望他2024年会是候选人。」

© 2020 AFP