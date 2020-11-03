川普能否胜选将揭晓 拜登吁藉投票恢复美国民主

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统大选投票日今天登场。这次选举堪称是对共和党籍总统川普的一次公投，声势领先的民主党候选人拜登呼吁人民结束川普任期，以恢复「我们的民主」。

美国东部纽约州、新泽西州、维吉尼亚州、康乃狄克州、缅因州的投票所，已于当地时间上午6时（台湾时间晚间7时）开放。

77岁的拜登（Joe Biden）选前行程经常悠闲得惊人，但他几乎在每份民调中都领先川普（Donald Trump）。

拜登不断释出讯息，呼吁美国必须回复自身「灵魂」、在疫情正盛期间换人领导。目前2019冠状病毒疾病（COVID-19）已导致全美超过23万1000人死亡。

拜登昨天在流行乐坛天后女神卡卡（Lady Gaga）助阵下，于宾夕法尼亚州匹兹堡（Pittsburgh）表示：「我有感觉明天我们会聚在一起庆祝大胜…是时候挺身而出，拿回我们的民主。」

在这次大选，宾州和佛罗里达州或许是所有牵动大选结果的关键摇摆州当中，选情最紧绷的两个州。

拜登直到选前最后一刻，都坚持造势集会必须维持人数少、保持社交距离，与川普形成极大反差。川普持续举行大型造势，而且少有支持者费心戴上口罩。

但拜登明确感觉到，自己较为沉着的态度和严肃看待防疫准则，正是美国人民历经狂乱的4年后所想要的。

拜登昨天还告诉俄亥俄州克里夫兰（Cleveland）的支持者：「该是让川普打包回家的时候了…我们受够混乱了！受够推文、愤怒、仇恨、失职和不负责任。」

35岁护理师沃尔夫（Justine Wolff）在寒意刺骨的匹兹堡市区说，自己已提前把票投给拜登。对于拜登能否拿下宾州，沃尔夫审慎抱持希望。

她表示：「我希望人们能看见不祥之兆。我们需要某种改变，因为现况对每个人都行不通。」

某些地区办理的提前投票，据信多是由民主党支持者所投下。川普阵营则希望共和党支持者今天能踊跃出门亲自投票。

在密西根州大急流城（Grand Rapids）为川普欢呼的民众沃尔（Kolleen Wall）说：「不管他（川普）赢或输，都写下历史。」

「（但是）当你参加其中一场集会，你脑中想的全是，他怎么可能不会赢？」

© 2020 AFP