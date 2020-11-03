帛琉进行总统选举 对台政策不致改变

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（法新社帛琉科罗3日电） 太平洋岛国帛琉是全球硕果仅存的几个尚无新冠确诊的国家地区之一，该国今天也将进行总统选举投票。

现任总统雷蒙杰索（Tommy Remengesau）已做完两任8年，他在位期间虽值北京扩大在南太平洋的区域影响力，但仍率帛琉与台湾和美国维持紧密关系。

进入决选的两位候选人－副总统副总统欧宜楼（Raymond Oilouch）和富商惠普斯（Surangel Whipps Jr.），预料都将保留既有的外交优先要务。

在前一轮投票取得显着领先的惠普斯被认为胜选呼声较高，他先前已敦促台湾提供帛琉更多援助；帛琉是台湾仅存的15个邦交国之一。

而欧宜楼则表示，他相信应该从包括美国和中国在内的所有管道，鼓励援助和投资。他在竞选活动中说，「帛琉没有敌人」。

选举的初步结果应该在今天稍晚揭晓，不过如果票数接近则可能要花上一周来统计不在籍投票、并决定帛琉的新领袖。

帛琉是在3月间关闭边界以阻止人民感染COVID-19，尽管经济承受痛苦，但担心薄弱的卫生基础设施会格外容易受到疫情伤害，因此帛琉是数个自我隔绝的太平洋岛国之一。

也因此，吉里巴斯、密克罗尼西亚、诺鲁、帛琉、萨摩亚、东加、吐瓦鲁、万那杜等偏远岛国与领地，据信仍未出现确诊案例。

© 2020 AFP