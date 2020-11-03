拜登重返宾州故居 祈求上帝：从这座房子到白宫

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（法新社宾州史克兰顿3日电） 美国民主党总统候选人拜登喜欢谈论他在出生地宾州史克兰顿（Scranton）长大，他在美国大选这天重返故居，并在墙上签名，以求带来好运。

他以黑笔在客厅一幅画后的墙上写道：「凭藉上帝的恩典，从这座房子到白宫（From this House to the White House with the Grace of God）。」并签上自己的名字和日期（11-3-2020）。

一名随行记者拍下拜登留言画面。一名推特用户在照片下方写着：「他的笔向上帝的耳朵祈求。」

拜登2008年第二度争取参选总统时，也曾在造势途中返回故居，并在卧室墙上签名。那年他竞选失利，但被欧巴马（Barack Obama）挑为竞选搭档。

落叶归根对77岁的拜登来说，似乎已成为一种传统。拜登10岁随家人搬往与宾州相邻的德拉瓦州，连任德拉瓦州联邦参议员长达30多年。

他在两个孙女陪伴下抵达史克兰顿时告诉记者：「我们回家了。」

现任屋主克恩斯（Anne Kearns）似乎并不介意，在短暂交谈后欢迎他进到屋里，并说：「我以你为荣。」

百多名邻居、支持者和旁观者聚集在老屋附近。初次投票、年仅19岁的多瑞拉斯（Mardan Daurilas）大声嚷道：「他就在那里！我的天啊！那是我们未来的总统。」

拜登跟些老邻居聚在一起，并在城里停了几个地方，便前往费城，做最后的催票。

拜登在最后关头固守宾州，除了宾州掌握多张选举人票，也为防选举诉讼打乱结果。

拜登这回若能在宾州胜选，将令川普连任机率大大降低。宾州是摇摆州当中重点，掌握20张选举人票，仅次于佛罗里达州的29张。（译者：陈政一）

© 2020 AFP