拜登重返宾州故居 祈求上帝：从这座房子到白宫

(法新社宾州史克兰顿3日电) 美国民主党总统候选人拜登喜欢谈论他在出生地宾州史克兰顿(Scranton)长大,他在美国大选这天重返故居,并在墙上签名,以求带来好运。

他以黑笔在客厅一幅画后的墙上写道:「凭藉上帝的恩典,从这座房子到白宫(From this House to the White House with the Grace of God)。」并签上自己的名字和日期(11-3-2020)。

一名随行记者拍下拜登留言画面。一名推特用户在照片下方写着:「他的笔向上帝的耳朵祈求。」

拜登2008年第二度争取参选总统时,也曾在造势途中返回故居,并在卧室墙上签名。那年他竞选失利,但被欧巴马(Barack Obama)挑为竞选搭档。

落叶归根对77岁的拜登来说,似乎已成为一种传统。拜登10岁随家人搬往与宾州相邻的德拉瓦州,连任德拉瓦州联邦参议员长达30多年。

他在两个孙女陪伴下抵达史克兰顿时告诉记者:「我们回家了。」

现任屋主克恩斯(Anne Kearns)似乎并不介意,在短暂交谈后欢迎他进到屋里,并说:「我以你为荣。」

百多名邻居、支持者和旁观者聚集在老屋附近。初次投票、年仅19岁的多瑞拉斯(Mardan Daurilas)大声嚷道:「他就在那里!我的天啊!那是我们未来的总统。」

拜登跟些老邻居聚在一起,并在城里停了几个地方,便前往费城,做最后的催票。

拜登在最后关头固守宾州,除了宾州掌握多张选举人票,也为防选举诉讼打乱结果。

拜登这回若能在宾州胜选,将令川普连任机率大大降低。宾州是摇摆州当中重点,掌握20张选举人票,仅次于佛罗里达州的29张。(译者:陈政一)

