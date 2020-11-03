斯里兰卡大规模领航鲸搁浅 120头获救2头伤重死亡

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（法新社可伦坡3日电） 斯里兰卡发生有史以来最大规模的鲸鱼搁浅事件，当地官员表示，经海军和义工彻夜救援后，顺利抢救了120头，但仍有至少2头伤重身亡。

斯里兰卡海军发言人西维亚（Indika de Silvia）表示，海军与海巡官员加上当地志工漏夜抢救，已于今天破晓前将至少120头鲸鱼送回大海。

这群短肢领航鲸昨天下午在首都可伦坡以南25公里的巴纳杜拉（Panadura）被冲上岸。这是斯里兰卡有史以来最大规模的鲸鱼搁浅事件。

西维亚告诉法新社：「我们使用小型近岸巡逻艇，以一次一头的方式送回大海。令人难过的是，有2头搁浅鲸鱼伤重身亡。」

澳洲塔斯马尼亚州（Tasmania）9月发生类似事件，当时约470头领航鲸搁浅，经连日救援只有约110头存活。

斯里兰卡海洋环境保护局（MEPA）证实巴纳杜拉这起该国史上最大规模鲸鱼搁浅事件。

局长说：「我们认为这和9月发生在塔斯马尼亚的大规模鲸鱼搁浅事件类似。」

领航鲸身长可至6公尺、重达1吨，是高度社会化的动物。尽管科学家研究鲸豚大规模搁浅现象长达数十年，仍不明白原因。

© 2020 AFP