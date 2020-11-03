秘鲁总统涉贪腐 国会两个月内2度发起弹劾

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（法新社利马2日电） 秘鲁国会今天通过动议，再度发起弹劾总统毕斯卡拉（Martin Vizcarra）的程序。毕斯卡拉被控涉及贪腐，国会上个月也试图弹劾他，但未成功。

毕斯卡拉可在11月9日前向国会提出辩护。

国会第一副议长巴尔德斯（Luis Valdez）说：「这项欲使共和国总统去职的动议已获批准。」在表决中，这项动议获得60票支持、40票反对，另有18票弃权。

毕斯卡拉被控于2014年在秘鲁南部莫克瓜（Moquegua）地区任首长时涉嫌贪腐。数名商界人士声称，他们曾支付贿款给毕斯卡拉，以谋得莫克瓜的公共工程合约。

毕斯卡拉今年9月才逃过一次国会的弹劾表决，当时他因雇用当红歌手为有给职的文化顾问而引发争议，并被控指示幕僚向国会调查员隐瞒详情。

毕斯卡拉自2018年就任总统后，大举执行反贪腐运动，在他面对国会弹劾期间，公众仍然相当支持他，约8成秘鲁人希望他继续做完任期。

今天的弹劾动议是由「秘鲁联盟」（UPP）政党于10月20日提出。

毕斯卡拉批评反对者对他发起新一波攻击，他说，想逼他去职的企图是要「破坏国家稳定」，而秘鲁正力抗因防疫封锁措施导致的经济急速衰退。

他受访时说：「我敢肯定，国会不会落入惟恐天下不乱的政治团体之手。」

反对派需要在130席的国会中取得52票，才能推进弹劾审理。接着还必须在表决中获得2/3支持，相当于87票，才能使毕斯卡拉下台。

检方上月表示，毕斯卡拉明年7月任期届满时，将对他展开贪腐调查。

© 2020 AFP