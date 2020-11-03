美大选诡谲 多州拒在结果出炉前宣布胜方

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（法新社华盛顿2日电） 美国这次总统大选波诡云谲，有媒体爆料现任总统川普有意在摇摆州出现领先时，即便还没计完票就先自行宣称胜选。全美多州执法官员今天拒绝迫于压力，在结果出炉前宣布胜方。

密西根州检察长纳塞尔（Dana Nessel）对记者说：「各州在投票日当晚都无法证实谁是胜方。我们不会让任何人偷走选举结果。」

北卡罗来纳州检察长史坦（Josh Stein）则说：「我们在处理胶着选战这方面有经验。我们也许明晚就知道谁是赢家…也可能不晓得。」

假如川普抢先宣布胜选，史坦说「这将令人遗憾，因为完全不代表什么」。

美国政治新闻网站Axios日前报导，川普曾对亲信说，倘若初步计票结果显示领先，他将于明晚自行宣布胜选。不过川普本人驳斥这是「假新闻」。

但密西根州、威斯康辛州和宾夕法尼亚州等许多关键摇摆州的官员都说，清点大量的邮寄投票可能至少得多花一天，甚至可能需要3天。

威州检察长考尔（Josh Kaul）说，威州无法在明天大选前就开始点算邮寄投票，因此可能要到5日才会有结果。

但他补充说，「在选举日过后还得等上好一段时间，我认为这有失公平」，还说共和党人将「派出律师团」来挑战后期计票结果。

共和党人料想邮寄投票在很大程度上有利民主党对手拜登（Joe Biden），川普也一再声称，没能于明天计入结果的迟到邮寄选票都很可疑，恐涉及舞弊，但白宫没有提出任何证据支持他的说法。

前亚利桑那州检察长、「选民保护计画」（Voter Protection Project）顾问委员会成员伍兹（Grant Woods）表示，称本届大选将出现重大舞弊的说法是「虚构出来的故事」。

他说：「这将成为共和党版本的大脚怪（Bigfoot，大脚怪传闻很多人听过，但这种神秘生物是否存在从未得到证实）。做出决定的是选民，不是政治人物。没有人将偷走这次大选。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP